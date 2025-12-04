- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
22 (52.38%)
損失トレード:
20 (47.62%)
ベストトレード:
40.70 USD
最悪のトレード:
-42.89 USD
総利益:
216.59 USD (132 393 pips)
総損失:
-197.00 USD (136 881 pips)
最大連続の勝ち:
7 (63.61 USD)
最大連続利益:
63.61 USD (7)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
48.16%
最大入金額:
6.33%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
26 (61.90%)
短いトレード:
16 (38.10%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
9.85 USD
平均損失:
-9.85 USD
最大連続の負け:
5 (-53.13 USD)
最大連続損失:
-56.59 USD (4)
月間成長:
1.96%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
49.56 USD
最大の:
102.84 USD (9.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.76% (102.84 USD)
エクイティによる:
4.28% (43.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.70 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +63.61 USD
最大連続損失: -53.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
85%
42
52%
48%
1.09
0.47
USD
USD
10%
1:200