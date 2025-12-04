- Wachstum
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
22 (52.38%)
Verlusttrades:
20 (47.62%)
Bester Trade:
40.70 USD
Schlechtester Trade:
-42.89 USD
Bruttoprofit:
216.59 USD (132 393 pips)
Bruttoverlust:
-197.00 USD (136 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (63.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.61 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
41.80%
Max deposit load:
6.33%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
26 (61.90%)
Short-Positionen:
16 (38.10%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-53.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-56.59 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.96%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
49.56 USD
Maximaler:
102.84 USD (9.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.76% (102.84 USD)
Kapital:
4.28% (43.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +40.70 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
TitanFX-MT5-01
|57.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
