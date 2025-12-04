- Incremento
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
22 (52.38%)
Transacciones Irrentables:
20 (47.62%)
Mejor transacción:
40.70 USD
Peor transacción:
-42.89 USD
Beneficio Bruto:
216.59 USD (132 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-197.00 USD (136 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (63.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.61 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
48.16%
Carga máxima del depósito:
6.33%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
26 (61.90%)
Transacciones Cortas:
16 (38.10%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
9.85 USD
Pérdidas medias:
-9.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-53.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.59 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.96%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
49.56 USD
Máxima:
102.84 USD (9.76%)
Reducción relativa:
De balance:
9.76% (102.84 USD)
De fondos:
4.28% (43.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
