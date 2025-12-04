- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
22 (52.38%)
Negociações com perda:
20 (47.62%)
Melhor negociação:
40.70 USD
Pior negociação:
-42.89 USD
Lucro bruto:
216.59 USD (132 393 pips)
Perda bruta:
-197.00 USD (136 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (63.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.61 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
48.16%
Depósito máximo carregado:
6.33%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
26 (61.90%)
Negociações curtas:
16 (38.10%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
9.85 USD
Perda média:
-9.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-53.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-56.59 USD (4)
Crescimento mensal:
1.96%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.56 USD
Máximo:
102.84 USD (9.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.76% (102.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.28% (43.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.70 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +63.61 USD
Máxima perda consecutiva: -53.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
