交易:
42
盈利交易:
22 (52.38%)
亏损交易:
20 (47.62%)
最好交易:
40.70 USD
最差交易:
-42.89 USD
毛利:
216.59 USD (132 393 pips)
毛利亏损:
-197.00 USD (136 881 pips)
最大连续赢利:
7 (63.61 USD)
最大连续盈利:
63.61 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
48.16%
最大入金加载:
6.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.19
长期交易:
26 (61.90%)
短期交易:
16 (38.10%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
9.85 USD
平均损失:
-9.85 USD
最大连续失误:
5 (-53.13 USD)
最大连续亏损:
-56.59 USD (4)
每月增长:
1.96%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
49.56 USD
最大值:
102.84 USD (9.76%)
相对跌幅:
结余:
9.76% (102.84 USD)
净值:
4.28% (43.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|31
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|-395
|XAUUSD
|-5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.70 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +63.61 USD
最大连续亏损: -53.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
85%
42
52%
48%
1.09
0.47
USD
USD
10%
1:200