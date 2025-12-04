СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Breakout Strategy
Truong Ngoc Tuan

Breakout Strategy

Truong Ngoc Tuan
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
4 (33.33%)
Убыточных трейдов:
8 (66.67%)
Лучший трейд:
200.87 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
405.07 USD (405 071 pips)
Общий убыток:
-190.66 USD (940 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (401.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
401.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
78.17%
Макс. загрузка депозита:
6.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
17.87 USD
Средняя прибыль:
101.27 USD
Средний убыток:
-23.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-99.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.14 USD (4)
Прирост в месяц:
21.06%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.19 USD
Максимальная:
189.82 USD (18.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.60% (189.82 USD)
По эквити:
6.95% (67.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 7
BTCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -104
BTCUSD -83
XAUUSD 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -104K
BTCUSD -833K
XAUUSD 402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.87 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +401.60 USD
Макс. убыток в серии: -99.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.21 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 01:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakout Strategy
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
1.2K
USD
2
83%
12
33%
78%
2.12
17.87
USD
19%
1:200
