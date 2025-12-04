- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
4 (33.33%)
Убыточных трейдов:
8 (66.67%)
Лучший трейд:
200.87 USD
Худший трейд:
-42.30 USD
Общая прибыль:
405.07 USD (405 071 pips)
Общий убыток:
-190.66 USD (940 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (401.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
401.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
78.17%
Макс. загрузка депозита:
6.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
17.87 USD
Средняя прибыль:
101.27 USD
Средний убыток:
-23.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-99.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.14 USD (4)
Прирост в месяц:
21.06%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
187.19 USD
Максимальная:
189.82 USD (18.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.60% (189.82 USD)
По эквити:
6.95% (67.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-104
|BTCUSD
|-83
|XAUUSD
|402
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-104K
|BTCUSD
|-833K
|XAUUSD
|402K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.87 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +401.60 USD
Макс. убыток в серии: -99.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
