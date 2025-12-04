シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Breakout Strategy
Truong Ngoc Tuan

Breakout Strategy

Truong Ngoc Tuan
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
4 (33.33%)
損失トレード:
8 (66.67%)
ベストトレード:
200.87 USD
最悪のトレード:
-42.30 USD
総利益:
405.07 USD (405 071 pips)
総損失:
-190.66 USD (940 205 pips)
最大連続の勝ち:
2 (401.60 USD)
最大連続利益:
401.60 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
81.79%
最大入金額:
6.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
6 (50.00%)
短いトレード:
6 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
17.87 USD
平均利益:
101.27 USD
平均損失:
-23.83 USD
最大連続の負け:
4 (-99.14 USD)
最大連続損失:
-99.14 USD (4)
月間成長:
21.06%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
187.19 USD
最大の:
189.82 USD (18.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.60% (189.82 USD)
エクイティによる:
6.95% (67.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 7
BTCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -104
BTCUSD -83
XAUUSD 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -104K
BTCUSD -833K
XAUUSD 402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +200.87 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +401.60 USD
最大連続損失: -99.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
レビューなし
2025.12.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 01:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
