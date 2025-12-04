- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
4 (33.33%)
損失トレード:
8 (66.67%)
ベストトレード:
200.87 USD
最悪のトレード:
-42.30 USD
総利益:
405.07 USD (405 071 pips)
総損失:
-190.66 USD (940 205 pips)
最大連続の勝ち:
2 (401.60 USD)
最大連続利益:
401.60 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
81.79%
最大入金額:
6.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
6 (50.00%)
短いトレード:
6 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
17.87 USD
平均利益:
101.27 USD
平均損失:
-23.83 USD
最大連続の負け:
4 (-99.14 USD)
最大連続損失:
-99.14 USD (4)
月間成長:
21.06%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
187.19 USD
最大の:
189.82 USD (18.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.60% (189.82 USD)
エクイティによる:
6.95% (67.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-104
|BTCUSD
|-83
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-104K
|BTCUSD
|-833K
|XAUUSD
|402K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +200.87 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +401.60 USD
最大連続損失: -99.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
83%
12
33%
82%
2.12
17.87
USD
USD
19%
1:200