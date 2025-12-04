- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
6 (31.57%)
Verlusttrades:
13 (68.42%)
Bester Trade:
200.87 USD
Schlechtester Trade:
-60.52 USD
Bruttoprofit:
418.64 USD (422 537 pips)
Bruttoverlust:
-356.25 USD (1 366 463 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (401.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
401.60 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
81.79%
Max deposit load:
6.37%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
13 (68.42%)
Short-Positionen:
6 (31.58%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-99.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-121.04 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.14%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
187.19 USD
Maximaler:
189.82 USD (18.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.60% (189.82 USD)
Kapital:
6.95% (67.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|4
|USTEC
|1
|US500
|1
|JP225
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-117
|BTCUSD
|-112
|XAUUSD
|281
|USTEC
|3
|US500
|10
|JP225
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-117K
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|281K
|USTEC
|12K
|US500
|6K
|JP225
|-1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +200.87 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +401.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|115.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
84%
19
31%
82%
1.17
3.28
USD
USD
19%
1:200