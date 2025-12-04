SeñalesSecciones
Truong Ngoc Tuan

Breakout Strategy

Truong Ngoc Tuan
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
4 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
8 (66.67%)
Mejor transacción:
200.87 USD
Peor transacción:
-42.30 USD
Beneficio Bruto:
405.07 USD (405 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-190.66 USD (940 205 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (401.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
401.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
81.79%
Carga máxima del depósito:
6.37%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
17.87 USD
Beneficio medio:
101.27 USD
Pérdidas medias:
-23.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-99.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-99.14 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.06%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
187.19 USD
Máxima:
189.82 USD (18.60%)
Reducción relativa:
De balance:
18.60% (189.82 USD)
De fondos:
6.95% (67.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 7
BTCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -104
BTCUSD -83
XAUUSD 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -104K
BTCUSD -833K
XAUUSD 402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +200.87 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +401.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
2025.12.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 01:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
