Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
4 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
8 (66.67%)
Mejor transacción:
200.87 USD
Peor transacción:
-42.30 USD
Beneficio Bruto:
405.07 USD (405 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-190.66 USD (940 205 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (401.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
401.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
81.79%
Carga máxima del depósito:
6.37%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.13
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
17.87 USD
Beneficio medio:
101.27 USD
Pérdidas medias:
-23.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-99.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-99.14 USD (4)
Crecimiento al mes:
21.06%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
187.19 USD
Máxima:
189.82 USD (18.60%)
Reducción relativa:
De balance:
18.60% (189.82 USD)
De fondos:
6.95% (67.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-104
|BTCUSD
|-83
|XAUUSD
|402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-104K
|BTCUSD
|-833K
|XAUUSD
|402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +200.87 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +401.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.14 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
