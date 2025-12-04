- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
4 (33.33%)
亏损交易:
8 (66.67%)
最好交易:
200.87 USD
最差交易:
-42.30 USD
毛利:
405.07 USD (405 071 pips)
毛利亏损:
-190.66 USD (940 205 pips)
最大连续赢利:
2 (401.60 USD)
最大连续盈利:
401.60 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
80.79%
最大入金加载:
6.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.13
长期交易:
6 (50.00%)
短期交易:
6 (50.00%)
利润因子:
2.12
预期回报:
17.87 USD
平均利润:
101.27 USD
平均损失:
-23.83 USD
最大连续失误:
4 (-99.14 USD)
最大连续亏损:
-99.14 USD (4)
每月增长:
21.06%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
187.19 USD
最大值:
189.82 USD (18.60%)
相对跌幅:
结余:
18.60% (189.82 USD)
净值:
6.95% (67.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-104
|BTCUSD
|-83
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-104K
|BTCUSD
|-833K
|XAUUSD
|402K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.87 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +401.60 USD
最大连续亏损: -99.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
83%
12
33%
81%
2.12
17.87
USD
USD
19%
1:200