信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Breakout Strategy
Truong Ngoc Tuan

Breakout Strategy

Truong Ngoc Tuan
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
4 (33.33%)
亏损交易:
8 (66.67%)
最好交易:
200.87 USD
最差交易:
-42.30 USD
毛利:
405.07 USD (405 071 pips)
毛利亏损:
-190.66 USD (940 205 pips)
最大连续赢利:
2 (401.60 USD)
最大连续盈利:
401.60 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
80.79%
最大入金加载:
6.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.13
长期交易:
6 (50.00%)
短期交易:
6 (50.00%)
利润因子:
2.12
预期回报:
17.87 USD
平均利润:
101.27 USD
平均损失:
-23.83 USD
最大连续失误:
4 (-99.14 USD)
最大连续亏损:
-99.14 USD (4)
每月增长:
21.06%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
187.19 USD
最大值:
189.82 USD (18.60%)
相对跌幅:
结余:
18.60% (189.82 USD)
净值:
6.95% (67.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 7
BTCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -104
BTCUSD -83
XAUUSD 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -104K
BTCUSD -833K
XAUUSD 402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +200.87 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +401.60 USD
最大连续亏损: -99.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.04 × 146
TitanFX-MT5-01
148.00 × 1
2025.12.21 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 01:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Breakout Strategy
每月30 USD
21%
0
0
USD
1.2K
USD
2
83%
12
33%
81%
2.12
17.87
USD
19%
1:200
