Negociações:
12
Negociações com lucro:
4 (33.33%)
Negociações com perda:
8 (66.67%)
Melhor negociação:
200.87 USD
Pior negociação:
-42.30 USD
Lucro bruto:
405.07 USD (405 071 pips)
Perda bruta:
-190.66 USD (940 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (401.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
401.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
81.79%
Depósito máximo carregado:
6.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
17.87 USD
Lucro médio:
101.27 USD
Perda média:
-23.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-99.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-99.14 USD (4)
Crescimento mensal:
21.06%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
187.19 USD
Máximo:
189.82 USD (18.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.60% (189.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.95% (67.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-104
|BTCUSD
|-83
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-104K
|BTCUSD
|-833K
|XAUUSD
|402K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.87 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +401.60 USD
Máxima perda consecutiva: -99.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
