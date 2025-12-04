SinaisSeções
Truong Ngoc Tuan

Breakout Strategy

Truong Ngoc Tuan
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
4 (33.33%)
Negociações com perda:
8 (66.67%)
Melhor negociação:
200.87 USD
Pior negociação:
-42.30 USD
Lucro bruto:
405.07 USD (405 071 pips)
Perda bruta:
-190.66 USD (940 205 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (401.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
401.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
81.79%
Depósito máximo carregado:
6.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
17.87 USD
Lucro médio:
101.27 USD
Perda média:
-23.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-99.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-99.14 USD (4)
Crescimento mensal:
21.06%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
187.19 USD
Máximo:
189.82 USD (18.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.60% (189.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.95% (67.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 7
BTCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -104
BTCUSD -83
XAUUSD 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -104K
BTCUSD -833K
XAUUSD 402K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +200.87 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +401.60 USD
Máxima perda consecutiva: -99.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Sem comentários
2025.12.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 01:43
Share of trading days is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 19:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
