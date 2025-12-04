- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
30 (78.94%)
Убыточных трейдов:
8 (21.05%)
Лучший трейд:
39.55 USD
Худший трейд:
-100.35 USD
Общая прибыль:
406.20 USD (40 082 pips)
Общий убыток:
-317.18 USD (31 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (343.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.80 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
24.05%
Макс. загрузка депозита:
22.38%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
20 (52.63%)
Коротких трейдов:
18 (47.37%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
13.54 USD
Средний убыток:
-39.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-146.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.59 USD (2)
Прирост в месяц:
17.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.22 USD
Максимальная:
272.27 USD (76.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.64% (272.26 USD)
По эквити:
66.43% (155.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.55 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +343.80 USD
Макс. убыток в серии: -146.43 USD
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
6
0%
38
78%
24%
1.28
2.34
USD
USD
77%
1:500