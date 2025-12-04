СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Signalpapa47I
Pristianto Aji

Signalpapa47I

Pristianto Aji
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
FinexBisnisSolusi-Real
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
30 (78.94%)
Убыточных трейдов:
8 (21.05%)
Лучший трейд:
39.55 USD
Худший трейд:
-100.35 USD
Общая прибыль:
406.20 USD (40 082 pips)
Общий убыток:
-317.18 USD (31 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (343.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.80 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
24.05%
Макс. загрузка депозита:
22.38%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
20 (52.63%)
Коротких трейдов:
18 (47.37%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
13.54 USD
Средний убыток:
-39.65 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-146.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.59 USD (2)
Прирост в месяц:
17.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.22 USD
Максимальная:
272.27 USD (76.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.64% (272.26 USD)
По эквити:
66.43% (155.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 89
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.55 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +343.80 USD
Макс. убыток в серии: -146.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Signal for start trading with minimum size
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 20:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 13:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.