交易:
38
盈利交易:
30 (78.94%)
亏损交易:
8 (21.05%)
最好交易:
39.55 USD
最差交易:
-100.35 USD
毛利:
406.20 USD (40 082 pips)
毛利亏损:
-317.18 USD (31 677 pips)
最大连续赢利:
25 (343.80 USD)
最大连续盈利:
343.80 USD (25)
夏普比率:
0.20
交易活动:
24.05%
最大入金加载:
22.38%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.33
长期交易:
20 (52.63%)
短期交易:
18 (47.37%)
利润因子:
1.28
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
13.54 USD
平均损失:
-39.65 USD
最大连续失误:
5 (-146.43 USD)
最大连续亏损:
-150.59 USD (2)
每月增长:
17.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
18.22 USD
最大值:
272.27 USD (76.64%)
相对跌幅:
结余:
76.64% (272.26 USD)
净值:
66.43% (155.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.55 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +343.80 USD
最大连续亏损: -146.43 USD
Signal for start trading with minimum size
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
6
0%
38
78%
24%
1.28
2.34
USD
USD
77%
1:500