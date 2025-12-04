SinaisSeções
Pristianto Aji

Signalpapa47I

Pristianto Aji
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
30 (78.94%)
Negociações com perda:
8 (21.05%)
Melhor negociação:
39.55 USD
Pior negociação:
-100.35 USD
Lucro bruto:
406.20 USD (40 082 pips)
Perda bruta:
-317.18 USD (31 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (343.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
343.80 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
24.05%
Depósito máximo carregado:
22.38%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.33
Negociações longas:
20 (52.63%)
Negociações curtas:
18 (47.37%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
13.54 USD
Perda média:
-39.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-146.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-150.59 USD (2)
Crescimento mensal:
17.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.22 USD
Máximo:
272.27 USD (76.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.64% (272.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.43% (155.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 89
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.55 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +343.80 USD
Máxima perda consecutiva: -146.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Signal for start trading with minimum size
Sem comentários
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 20:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 13:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
