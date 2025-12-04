- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
38
利益トレード:
30 (78.94%)
損失トレード:
8 (21.05%)
ベストトレード:
39.55 USD
最悪のトレード:
-100.35 USD
総利益:
406.20 USD (40 082 pips)
総損失:
-317.18 USD (31 677 pips)
最大連続の勝ち:
25 (343.80 USD)
最大連続利益:
343.80 USD (25)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
24.05%
最大入金額:
22.38%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.33
長いトレード:
20 (52.63%)
短いトレード:
18 (47.37%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
13.54 USD
平均損失:
-39.65 USD
最大連続の負け:
5 (-146.43 USD)
最大連続損失:
-150.59 USD (2)
月間成長:
17.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.22 USD
最大の:
272.27 USD (76.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.64% (272.26 USD)
エクイティによる:
66.43% (155.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Signal for start trading with minimum size
レビューなし
