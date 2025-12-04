- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
34 (73.91%)
손실 거래:
12 (26.09%)
최고의 거래:
39.55 USD
최악의 거래:
-100.35 USD
총 수익:
437.69 USD (43 228 pips)
총 손실:
-389.63 USD (38 911 pips)
연속 최대 이익:
25 (343.80 USD)
연속 최대 이익:
343.80 USD (25)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
22.48%
최대 입금량:
22.38%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.16
롱(주식매수):
27 (58.70%)
숏(주식차입매도):
19 (41.30%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
12.87 USD
평균 손실:
-32.47 USD
연속 최대 손실:
5 (-146.43 USD)
연속 최대 손실:
-150.59 USD (2)
월별 성장률:
-48.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.22 USD
최대한의:
293.95 USD (82.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.74% (293.94 USD)
자본금별:
66.43% (155.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.55 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +343.80 USD
연속 최대 손실: -146.43 USD
Signal for start trading with minimum size
리뷰 없음
