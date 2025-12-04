- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
30 (78.94%)
Loss Trade:
8 (21.05%)
Best Trade:
39.55 USD
Worst Trade:
-100.35 USD
Profitto lordo:
406.20 USD (40 082 pips)
Perdita lorda:
-317.18 USD (31 677 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (343.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.80 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
24.05%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
13.54 USD
Perdita media:
-39.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-146.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.59 USD (2)
Crescita mensile:
17.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.22 USD
Massimale:
272.27 USD (76.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.64% (272.26 USD)
Per equità:
66.43% (155.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.55 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +343.80 USD
Massima perdita consecutiva: -146.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Signal for start trading with minimum size
