Pristianto Aji

Signalpapa47I

Pristianto Aji
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
30 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
8 (21.05%)
Mejor transacción:
39.55 USD
Peor transacción:
-100.35 USD
Beneficio Bruto:
406.20 USD (40 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-317.18 USD (31 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (343.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
343.80 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
24.05%
Carga máxima del depósito:
22.38%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.33
Transacciones Largas:
20 (52.63%)
Transacciones Cortas:
18 (47.37%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
13.54 USD
Pérdidas medias:
-39.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-146.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-150.59 USD (2)
Crecimiento al mes:
17.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.22 USD
Máxima:
272.27 USD (76.64%)
Reducción relativa:
De balance:
76.64% (272.26 USD)
De fondos:
66.43% (155.17 USD)

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Signal for start trading with minimum size
No hay comentarios
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 20:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 13:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
