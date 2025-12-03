СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / My4xFundsICMarkets2
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
48 (96.00%)
Убыточных трейдов:
2 (4.00%)
Лучший трейд:
129.37 EUR
Худший трейд:
-6.97 EUR
Общая прибыль:
776.39 EUR (6 656 pips)
Общий убыток:
-46.90 EUR (230 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (682.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
682.44 EUR (43)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
86.57%
Макс. загрузка депозита:
28.33%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
55.52
Длинных трейдов:
11 (22.00%)
Коротких трейдов:
39 (78.00%)
Профит фактор:
16.55
Мат. ожидание:
14.59 EUR
Средняя прибыль:
16.17 EUR
Средний убыток:
-23.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-12.81 EUR (2)
Прирост в месяц:
14.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 EUR
Максимальная:
13.14 EUR (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (13.30 EUR)
По эквити:
23.78% (1 352.11 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 34
XTIUSD 3
TLT.NAS 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
USDCHF 1
OXY.NYSE 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
USDJPY 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 273
XTIUSD 131
TLT.NAS 18
NZDCHF 79
NZDJPY 19
USDCHF 29
OXY.NYSE 145
GBPCHF 64
EURGBP 34
USDJPY 22
GBPCAD 15
CHFJPY 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3K
XTIUSD 201
TLT.NAS 83
NZDCHF 332
NZDJPY 263
USDCHF 234
OXY.NYSE 1K
GBPCHF 268
EURGBP 253
USDJPY 308
GBPCAD 173
CHFJPY 281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +129.37 EUR
Худший трейд: -7 EUR
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +682.44 EUR
Макс. убыток в серии: -12.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3577
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.92 × 407
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 390
VantageInternational-Live 3
1.13 × 15
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Alpari-MT5
1.24 × 33
ForexClub-MT5 Real Server
1.31 × 29
еще 70...
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.