- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
48 (96.00%)
Убыточных трейдов:
2 (4.00%)
Лучший трейд:
129.37 EUR
Худший трейд:
-6.97 EUR
Общая прибыль:
776.39 EUR (6 656 pips)
Общий убыток:
-46.90 EUR (230 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (682.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
682.44 EUR (43)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
86.57%
Макс. загрузка депозита:
28.33%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
55.52
Длинных трейдов:
11 (22.00%)
Коротких трейдов:
39 (78.00%)
Профит фактор:
16.55
Мат. ожидание:
14.59 EUR
Средняя прибыль:
16.17 EUR
Средний убыток:
-23.45 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-12.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-12.81 EUR (2)
Прирост в месяц:
14.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 EUR
Максимальная:
13.14 EUR (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (13.30 EUR)
По эквити:
23.78% (1 352.11 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|XTIUSD
|3
|TLT.NAS
|2
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|OXY.NYSE
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|273
|XTIUSD
|131
|TLT.NAS
|18
|NZDCHF
|79
|NZDJPY
|19
|USDCHF
|29
|OXY.NYSE
|145
|GBPCHF
|64
|EURGBP
|34
|USDJPY
|22
|GBPCAD
|15
|CHFJPY
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3K
|XTIUSD
|201
|TLT.NAS
|83
|NZDCHF
|332
|NZDJPY
|263
|USDCHF
|234
|OXY.NYSE
|1K
|GBPCHF
|268
|EURGBP
|253
|USDJPY
|308
|GBPCAD
|173
|CHFJPY
|281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +129.37 EUR
Худший трейд: -7 EUR
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +682.44 EUR
Макс. убыток в серии: -12.81 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 112
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3577
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.73 × 26
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 407
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 390
|
VantageInternational-Live 3
|1.13 × 15
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Alpari-MT5
|1.24 × 33
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.31 × 29
еще 70...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
5.7K
EUR
EUR
4
0%
50
96%
87%
16.55
14.59
EUR
EUR
24%
1:500