My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
69
利益トレード:
66 (95.65%)
損失トレード:
3 (4.35%)
ベストトレード:
129.37 EUR
最悪のトレード:
-26.69 EUR
総利益:
923.83 EUR (8 634 pips)
総損失:
-79.33 EUR (555 pips)
最大連続の勝ち:
43 (682.44 EUR)
最大連続利益:
682.44 EUR (43)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
88.11%
最大入金額:
28.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
31.12
長いトレード:
15 (21.74%)
短いトレード:
54 (78.26%)
プロフィットファクター:
11.65
期待されたペイオフ:
12.24 EUR
平均利益:
14.00 EUR
平均損失:
-26.44 EUR
最大連続の負け:
2 (-12.81 EUR)
最大連続損失:
-26.69 EUR (1)
月間成長:
17.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.14 EUR
最大の:
27.14 EUR (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (27.11 EUR)
エクイティによる:
23.78% (1 352.11 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 48
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT.NAS 2
NZDCHF 2
CHFJPY 2
USDCHF 1
OXY.NYSE 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 312
USDJPY 62
XTIUSD 131
NZDJPY 41
TLT.NAS 18
NZDCHF 79
CHFJPY 54
USDCHF 29
OXY.NYSE 145
GBPCHF 64
EURGBP 34
GBPCAD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.9K
USDJPY 396
XTIUSD 201
NZDJPY 546
TLT.NAS 83
NZDCHF 332
CHFJPY 693
USDCHF 234
OXY.NYSE 1K
GBPCHF 268
EURGBP 253
GBPCAD 173
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +129.37 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +682.44 EUR
最大連続損失: -12.81 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3577
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.92 × 407
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 390
VantageInternational-Live 3
1.13 × 15
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Alpari-MT5
1.24 × 33
ForexClub-MT5 Real Server
1.31 × 29
71 より多く...
レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
