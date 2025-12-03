- 成長
トレード:
69
利益トレード:
66 (95.65%)
損失トレード:
3 (4.35%)
ベストトレード:
129.37 EUR
最悪のトレード:
-26.69 EUR
総利益:
923.83 EUR (8 634 pips)
総損失:
-79.33 EUR (555 pips)
最大連続の勝ち:
43 (682.44 EUR)
最大連続利益:
682.44 EUR (43)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
88.11%
最大入金額:
28.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
31.12
長いトレード:
15 (21.74%)
短いトレード:
54 (78.26%)
プロフィットファクター:
11.65
期待されたペイオフ:
12.24 EUR
平均利益:
14.00 EUR
平均損失:
-26.44 EUR
最大連続の負け:
2 (-12.81 EUR)
最大連続損失:
-26.69 EUR (1)
月間成長:
17.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.14 EUR
最大の:
27.14 EUR (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (27.11 EUR)
エクイティによる:
23.78% (1 352.11 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|NZDJPY
|3
|TLT.NAS
|2
|NZDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|1
|OXY.NYSE
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|312
|USDJPY
|62
|XTIUSD
|131
|NZDJPY
|41
|TLT.NAS
|18
|NZDCHF
|79
|CHFJPY
|54
|USDCHF
|29
|OXY.NYSE
|145
|GBPCHF
|64
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|15
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.9K
|USDJPY
|396
|XTIUSD
|201
|NZDJPY
|546
|TLT.NAS
|83
|NZDCHF
|332
|CHFJPY
|693
|USDCHF
|234
|OXY.NYSE
|1K
|GBPCHF
|268
|EURGBP
|253
|GBPCAD
|173
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +129.37 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +682.44 EUR
最大連続損失: -12.81 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
