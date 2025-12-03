- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
53 (94.64%)
亏损交易:
3 (5.36%)
最好交易:
129.37 EUR
最差交易:
-26.69 EUR
毛利:
845.90 EUR (7 229 pips)
毛利亏损:
-73.91 EUR (555 pips)
最大连续赢利:
43 (682.44 EUR)
最大连续盈利:
682.44 EUR (43)
夏普比率:
0.62
交易活动:
88.11%
最大入金加载:
28.33%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
80
平均持有时间:
1 一天
采收率:
28.44
长期交易:
13 (23.21%)
短期交易:
43 (76.79%)
利润因子:
11.45
预期回报:
13.79 EUR
平均利润:
15.96 EUR
平均损失:
-24.64 EUR
最大连续失误:
2 (-12.81 EUR)
最大连续亏损:
-26.69 EUR (1)
每月增长:
15.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.14 EUR
最大值:
27.14 EUR (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (27.11 EUR)
净值:
23.78% (1 352.11 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|TLT.NAS
|2
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|OXY.NYSE
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|280
|USDJPY
|62
|XTIUSD
|131
|TLT.NAS
|18
|NZDCHF
|79
|NZDJPY
|19
|USDCHF
|29
|OXY.NYSE
|145
|GBPCHF
|64
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|15
|CHFJPY
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.2K
|USDJPY
|396
|XTIUSD
|201
|TLT.NAS
|83
|NZDCHF
|332
|NZDJPY
|263
|USDCHF
|234
|OXY.NYSE
|1K
|GBPCHF
|268
|EURGBP
|253
|GBPCAD
|173
|CHFJPY
|281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +129.37 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +682.44 EUR
最大连续亏损: -12.81 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 112
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3577
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.73 × 26
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 407
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 390
|
VantageInternational-Live 3
|1.13 × 15
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Alpari-MT5
|1.24 × 33
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.31 × 29
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
EUR
EUR
4
0%
56
94%
88%
11.44
13.79
EUR
EUR
24%
1:500