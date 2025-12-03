SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / My4xFundsICMarkets2
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
69
Transacciones Rentables:
66 (95.65%)
Transacciones Irrentables:
3 (4.35%)
Mejor transacción:
129.37 EUR
Peor transacción:
-26.69 EUR
Beneficio Bruto:
923.83 EUR (8 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-79.33 EUR (555 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (682.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
682.44 EUR (43)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
88.11%
Carga máxima del depósito:
28.33%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
31.12
Transacciones Largas:
15 (21.74%)
Transacciones Cortas:
54 (78.26%)
Factor de Beneficio:
11.65
Beneficio Esperado:
12.24 EUR
Beneficio medio:
14.00 EUR
Pérdidas medias:
-26.44 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-12.81 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.69 EUR (1)
Crecimiento al mes:
17.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.14 EUR
Máxima:
27.14 EUR (0.47%)
Reducción relativa:
De balance:
0.47% (27.11 EUR)
De fondos:
23.78% (1 352.11 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 48
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT.NAS 2
NZDCHF 2
CHFJPY 2
USDCHF 1
OXY.NYSE 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 312
USDJPY 62
XTIUSD 131
NZDJPY 41
TLT.NAS 18
NZDCHF 79
CHFJPY 54
USDCHF 29
OXY.NYSE 145
GBPCHF 64
EURGBP 34
GBPCAD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.9K
USDJPY 396
XTIUSD 201
NZDJPY 546
TLT.NAS 83
NZDCHF 332
CHFJPY 693
USDCHF 234
OXY.NYSE 1K
GBPCHF 268
EURGBP 253
GBPCAD 173
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +129.37 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +682.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -12.81 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3577
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.92 × 407
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 390
VantageInternational-Live 3
1.13 × 15
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Alpari-MT5
1.24 × 33
ForexClub-MT5 Real Server
1.31 × 29
otros 71...
No hay comentarios
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
