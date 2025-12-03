- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
37
Profit Trades:
35 (94.59%)
Loss Trades:
2 (5.41%)
Best trade:
129.37 EUR
Worst trade:
-6.97 EUR
Gross Profit:
729.29 EUR (5 881 pips)
Gross Loss:
-40.21 EUR (230 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (635.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
635.34 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading activity:
86.57%
Max deposit load:
28.33%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
70
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
52.44
Long Trades:
10 (27.03%)
Short Trades:
27 (72.97%)
Profit Factor:
18.14
Expected Payoff:
18.62 EUR
Average Profit:
20.84 EUR
Average Loss:
-20.10 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-12.81 EUR)
Maximal consecutive loss:
-12.81 EUR (2)
Monthly growth:
14.04%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.14 EUR
Maximal:
13.14 EUR (0.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.26% (13.30 EUR)
By Equity:
23.78% (1 352.11 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XTIUSD
|3
|NZDCHF
|2
|TLT.NAS
|1
|USDCHF
|1
|OXY.NYSE
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|245
|XTIUSD
|131
|NZDCHF
|79
|TLT.NAS
|7
|USDCHF
|29
|OXY.NYSE
|145
|GBPCHF
|64
|EURGBP
|34
|USDJPY
|22
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|15
|CHFJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.4K
|XTIUSD
|201
|NZDCHF
|332
|TLT.NAS
|34
|USDCHF
|234
|OXY.NYSE
|1K
|GBPCHF
|268
|EURGBP
|253
|USDJPY
|308
|NZDJPY
|99
|GBPCAD
|173
|CHFJPY
|281
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +129.37 EUR
Worst trade: -7 EUR
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +635.34 EUR
Maximal consecutive loss: -12.81 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 112
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3577
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.73 × 26
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 407
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 390
|
VantageInternational-Live 3
|1.13 × 15
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Alpari-MT5
|1.24 × 33
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.31 × 29
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
99 USD per month
14%
0
0
USD
USD
5.7K
EUR
EUR
3
0%
37
94%
87%
18.13
18.62
EUR
EUR
24%
1:500