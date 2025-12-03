SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / My4xFundsICMarkets2
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
37
Profit Trades:
35 (94.59%)
Loss Trades:
2 (5.41%)
Best trade:
129.37 EUR
Worst trade:
-6.97 EUR
Gross Profit:
729.29 EUR (5 881 pips)
Gross Loss:
-40.21 EUR (230 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (635.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
635.34 EUR (30)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading activity:
86.57%
Max deposit load:
28.33%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
70
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
52.44
Long Trades:
10 (27.03%)
Short Trades:
27 (72.97%)
Profit Factor:
18.14
Expected Payoff:
18.62 EUR
Average Profit:
20.84 EUR
Average Loss:
-20.10 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-12.81 EUR)
Maximal consecutive loss:
-12.81 EUR (2)
Monthly growth:
14.04%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.14 EUR
Maximal:
13.14 EUR (0.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.26% (13.30 EUR)
By Equity:
23.78% (1 352.11 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 23
XTIUSD 3
NZDCHF 2
TLT.NAS 1
USDCHF 1
OXY.NYSE 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 245
XTIUSD 131
NZDCHF 79
TLT.NAS 7
USDCHF 29
OXY.NYSE 145
GBPCHF 64
EURGBP 34
USDJPY 22
NZDJPY 7
GBPCAD 15
CHFJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
XTIUSD 201
NZDCHF 332
TLT.NAS 34
USDCHF 234
OXY.NYSE 1K
GBPCHF 268
EURGBP 253
USDJPY 308
NZDJPY 99
GBPCAD 173
CHFJPY 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +129.37 EUR
Worst trade: -7 EUR
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +635.34 EUR
Maximal consecutive loss: -12.81 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3577
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.92 × 407
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 390
VantageInternational-Live 3
1.13 × 15
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Alpari-MT5
1.24 × 33
ForexClub-MT5 Real Server
1.31 × 29
70 more...
No reviews
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
