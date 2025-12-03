SignaleKategorien
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
92
Gewinntrades:
87 (94.56%)
Verlusttrades:
5 (5.43%)
Bester Trade:
234.53 EUR
Schlechtester Trade:
-40.90 EUR
Bruttoprofit:
1 367.76 EUR (12 180 pips)
Bruttoverlust:
-129.27 EUR (940 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (682.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
682.44 EUR (43)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
89.16%
Max deposit load:
28.33%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
26.76
Long-Positionen:
20 (21.74%)
Short-Positionen:
72 (78.26%)
Profit-Faktor:
10.58
Mathematische Gewinnerwartung:
13.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
15.72 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-25.85 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-45.96 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.96 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
25.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.14 EUR
Maximaler:
46.28 EUR (0.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (47.19 EUR)
Kapital:
24.33% (1 422.06 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 64
USDCHF 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT.NAS 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
OXY.NYSE 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 402
USDCHF 241
USDJPY 62
CHFJPY 160
XTIUSD 131
NZDJPY 41
TLT.NAS 18
NZDCHF 79
GBPCHF 81
OXY.NYSE 145
EURGBP 34
GBPCAD 15
AUDCAD 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 5.8K
USDCHF 259
USDJPY 396
CHFJPY 1.6K
XTIUSD 201
NZDJPY 546
TLT.NAS 83
NZDCHF 332
GBPCHF 372
OXY.NYSE 1K
EURGBP 253
GBPCAD 173
AUDCAD 224
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +234.53 EUR
Schlechtester Trade: -41 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +682.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.96 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 141
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 3617
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.93 × 409
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.10 × 391
TickmillUK-Live
1.18 × 49
VantageInternational-Live 3
1.22 × 36
FPMarkets-Live
1.25 × 192
ForexClub-MT5 Real Server
1.55 × 31
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
Darwinex-Live
1.75 × 16
noch 85 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
My4xFundsICMarkets2
99 USD pro Monat
25%
0
0
USD
6.2K
EUR
4
0%
92
94%
89%
10.58
13.46
EUR
24%
1:500
Kopieren

