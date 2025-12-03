SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / My4xFundsICMarkets2
VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA

My4xFundsICMarkets2

VICTOR LOBO MARTINEZ MORATA
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
66 (95.65%)
Negociações com perda:
3 (4.35%)
Melhor negociação:
129.37 EUR
Pior negociação:
-26.69 EUR
Lucro bruto:
923.83 EUR (8 634 pips)
Perda bruta:
-79.33 EUR (555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (682.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
682.44 EUR (43)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
88.11%
Depósito máximo carregado:
28.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
31.12
Negociações longas:
15 (21.74%)
Negociações curtas:
54 (78.26%)
Fator de lucro:
11.65
Valor esperado:
12.24 EUR
Lucro médio:
14.00 EUR
Perda média:
-26.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.69 EUR (1)
Crescimento mensal:
17.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.14 EUR
Máximo:
27.14 EUR (0.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (27.11 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.78% (1 352.11 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 48
USDJPY 4
XTIUSD 3
NZDJPY 3
TLT.NAS 2
NZDCHF 2
CHFJPY 2
USDCHF 1
OXY.NYSE 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 312
USDJPY 62
XTIUSD 131
NZDJPY 41
TLT.NAS 18
NZDCHF 79
CHFJPY 54
USDCHF 29
OXY.NYSE 145
GBPCHF 64
EURGBP 34
GBPCAD 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.9K
USDJPY 396
XTIUSD 201
NZDJPY 546
TLT.NAS 83
NZDCHF 332
CHFJPY 693
USDCHF 234
OXY.NYSE 1K
GBPCHF 268
EURGBP 253
GBPCAD 173
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +129.37 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +682.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.81 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 112
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 3577
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
PacificUnionLLC-Live
0.73 × 26
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.92 × 407
itexsys-Platform
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
ForexTimeFXTM-Live01
1.08 × 390
VantageInternational-Live 3
1.13 × 15
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Alpari-MT5
1.24 × 33
ForexClub-MT5 Real Server
1.31 × 29
71 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
