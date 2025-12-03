- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
69
Negociações com lucro:
66 (95.65%)
Negociações com perda:
3 (4.35%)
Melhor negociação:
129.37 EUR
Pior negociação:
-26.69 EUR
Lucro bruto:
923.83 EUR (8 634 pips)
Perda bruta:
-79.33 EUR (555 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (682.44 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
682.44 EUR (43)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
88.11%
Depósito máximo carregado:
28.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
31.12
Negociações longas:
15 (21.74%)
Negociações curtas:
54 (78.26%)
Fator de lucro:
11.65
Valor esperado:
12.24 EUR
Lucro médio:
14.00 EUR
Perda média:
-26.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-12.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.69 EUR (1)
Crescimento mensal:
17.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.14 EUR
Máximo:
27.14 EUR (0.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (27.11 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.78% (1 352.11 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|NZDJPY
|3
|TLT.NAS
|2
|NZDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|1
|OXY.NYSE
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|312
|USDJPY
|62
|XTIUSD
|131
|NZDJPY
|41
|TLT.NAS
|18
|NZDCHF
|79
|CHFJPY
|54
|USDCHF
|29
|OXY.NYSE
|145
|GBPCHF
|64
|EURGBP
|34
|GBPCAD
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.9K
|USDJPY
|396
|XTIUSD
|201
|NZDJPY
|546
|TLT.NAS
|83
|NZDCHF
|332
|CHFJPY
|693
|USDCHF
|234
|OXY.NYSE
|1K
|GBPCHF
|268
|EURGBP
|253
|GBPCAD
|173
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +129.37 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +682.44 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.81 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 112
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 3577
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
PacificUnionLLC-Live
|0.73 × 26
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 407
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.08 × 390
|
VantageInternational-Live 3
|1.13 × 15
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Alpari-MT5
|1.24 × 33
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.31 × 29
71 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
5.8K
EUR
EUR
4
0%
69
95%
88%
11.64
12.24
EUR
EUR
24%
1:500