Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
14 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
44.33 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
196.47 USD (3 740 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
14 (196.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.47 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
52.21%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (28.57%)
Коротких трейдов:
10 (71.43%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
14.03 USD
Средняя прибыль:
14.03 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.55% (64.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|56
|AUDCAD
|56
|GBPNZD
|42
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|6
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCAD
|595
|GBPNZD
|1.1K
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|102
|AUDUSD
|29
|GBPAUD
|572
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.33 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +196.47 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.48 × 467
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3194
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 302
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5596
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
100%
14
100%
52%
n/a
14.03
USD
USD
3%
1:100