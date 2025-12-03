СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AOT ICmarkets
Thi Ngoc Tram Le

AOT ICmarkets

Thi Ngoc Tram Le
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
14 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
44.33 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
196.47 USD (3 740 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
14 (196.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.47 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
52.21%
Макс. загрузка депозита:
1.20%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (28.57%)
Коротких трейдов:
10 (71.43%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
14.03 USD
Средняя прибыль:
14.03 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.55% (64.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 5
AUDCAD 3
GBPNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 56
AUDCAD 56
GBPNZD 42
GBPUSD 1
GBPCHF 6
AUDUSD 1
GBPAUD 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 1.3K
AUDCAD 595
GBPNZD 1.1K
GBPUSD 25
GBPCHF 102
AUDUSD 29
GBPAUD 572
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.33 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +196.47 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.26 × 89
FusionMarkets-Live
0.41 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.48 × 467
ForexClub-MT5 Real Server
0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3194
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.65 × 302
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5596
StriforLLC-Live
0.72 × 18
еще 97...
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
Нет отзывов
2026.01.11 02:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 01:44
Share of trading days is too low
2025.12.09 01:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.