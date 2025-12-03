信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AOT ICmarkets
Thi Ngoc Tram Le

AOT ICmarkets

Thi Ngoc Tram Le
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
14 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
44.33 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
196.47 USD (3 740 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
14 (196.47 USD)
最大连续盈利:
196.47 USD (14)
夏普比率:
0.90
交易活动:
52.21%
最大入金加载:
1.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
4 (28.57%)
短期交易:
10 (71.43%)
利润因子:
n/a
预期回报:
14.03 USD
平均利润:
14.03 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
6.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.55% (64.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 5
AUDCAD 3
GBPNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 56
AUDCAD 56
GBPNZD 42
GBPUSD 1
GBPCHF 6
AUDUSD 1
GBPAUD 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 1.3K
AUDCAD 595
GBPNZD 1.1K
GBPUSD 25
GBPCHF 102
AUDUSD 29
GBPAUD 572
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +44.33 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +196.47 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.26 × 89
FusionMarkets-Live
0.41 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.48 × 467
ForexClub-MT5 Real Server
0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3194
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.65 × 302
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5596
StriforLLC-Live
0.72 × 18
97 更多...
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
没有评论
2026.01.11 02:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 01:44
Share of trading days is too low
2025.12.09 01:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
