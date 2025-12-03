- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
14 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
44.33 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
196.47 USD (3 740 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
14 (196.47 USD)
最大连续盈利:
196.47 USD (14)
夏普比率:
0.90
交易活动:
52.21%
最大入金加载:
1.20%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
4 (28.57%)
短期交易:
10 (71.43%)
利润因子:
n/a
预期回报:
14.03 USD
平均利润:
14.03 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
6.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.55% (64.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|56
|AUDCAD
|56
|GBPNZD
|42
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|6
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCAD
|595
|GBPNZD
|1.1K
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|102
|AUDUSD
|29
|GBPAUD
|572
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.33 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +196.47 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.48 × 467
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3194
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 302
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5596
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
7%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
100%
14
100%
52%
n/a
14.03
USD
USD
3%
1:100