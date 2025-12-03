- 成長
トレード:
14
利益トレード:
14 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
44.33 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
196.47 USD (3 740 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
14 (196.47 USD)
最大連続利益:
196.47 USD (14)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
52.21%
最大入金額:
1.20%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (28.57%)
短いトレード:
10 (71.43%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
14.03 USD
平均利益:
14.03 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
6.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.55% (64.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|56
|AUDCAD
|56
|GBPNZD
|42
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|6
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCAD
|595
|GBPNZD
|1.1K
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|102
|AUDUSD
|29
|GBPAUD
|572
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.33 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +196.47 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.48 × 467
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3194
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 302
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5596
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
レビューなし
