Thi Ngoc Tram Le

AOT ICmarkets

Thi Ngoc Tram Le
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
14 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
44.33 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
196.47 USD (3 740 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
14 (196.47 USD)
最大連続利益:
196.47 USD (14)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
52.21%
最大入金額:
1.20%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (28.57%)
短いトレード:
10 (71.43%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
14.03 USD
平均利益:
14.03 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
6.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.55% (64.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD 5
AUDCAD 3
GBPNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD 56
AUDCAD 56
GBPNZD 42
GBPUSD 1
GBPCHF 6
AUDUSD 1
GBPAUD 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD 1.3K
AUDCAD 595
GBPNZD 1.1K
GBPUSD 25
GBPCHF 102
AUDUSD 29
GBPAUD 572
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.33 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +196.47 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.26 × 89
FusionMarkets-Live
0.41 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.48 × 467
ForexClub-MT5 Real Server
0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3194
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.65 × 302
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5596
StriforLLC-Live
0.72 × 18
97 より多く...
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
レビューなし
2026.01.11 02:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 01:44
Share of trading days is too low
2025.12.09 01:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください