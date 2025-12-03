- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
14 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
44.33 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
196.47 USD (3 740 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
14 (196.47 USD)
연속 최대 이익:
196.47 USD (14)
샤프 비율:
0.90
거래 활동:
52.21%
최대 입금량:
1.20%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
4 (28.57%)
숏(주식차입매도):
10 (71.43%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
14.03 USD
평균 이익:
14.03 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
6.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.55% (64.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|56
|AUDCAD
|56
|GBPNZD
|42
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|6
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCAD
|595
|GBPNZD
|1.1K
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|102
|AUDUSD
|29
|GBPAUD
|572
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.33 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +196.47 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
FxGrow-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
Axiory-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 89
FusionMarkets-Live
|0.41 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
Exness-MT5Real8
|0.48 × 467
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3194
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
VTMarkets-Live
|0.65 × 302
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5596
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
