Thi Ngoc Tram Le

AOT ICmarkets

Thi Ngoc Tram Le
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
14 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
44.33 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
196.47 USD (3 740 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (196.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
196.47 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
52.21%
Depósito máximo carregado:
1.20%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (28.57%)
Negociações curtas:
10 (71.43%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
14.03 USD
Lucro médio:
14.03 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
6.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.55% (64.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCAD 5
AUDCAD 3
GBPNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCAD 56
AUDCAD 56
GBPNZD 42
GBPUSD 1
GBPCHF 6
AUDUSD 1
GBPAUD 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCAD 1.3K
AUDCAD 595
GBPNZD 1.1K
GBPUSD 25
GBPCHF 102
AUDUSD 29
GBPAUD 572
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.33 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +196.47 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.26 × 89
FusionMarkets-Live
0.41 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.48 × 467
ForexClub-MT5 Real Server
0.55 × 461
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3194
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.65 × 302
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5596
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
Sem comentários
2026.01.11 02:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.12.31 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 01:44
Share of trading days is too low
2025.12.09 01:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AOT ICmarkets
99 USD por mês
7%
0
0
USD
4.2K
USD
5
100%
14
100%
52%
n/a
14.03
USD
3%
1:100
Copiar

