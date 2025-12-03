- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
44.33 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
196.47 USD (3 740 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (196.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.47 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
52.21%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.03 USD
Profitto medio:
14.03 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.55% (64.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|56
|AUDCAD
|56
|GBPNZD
|42
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|6
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|1.3K
|AUDCAD
|595
|GBPNZD
|1.1K
|GBPUSD
|25
|GBPCHF
|102
|AUDUSD
|29
|GBPAUD
|572
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.33 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +196.47 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.26 × 89
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.48 × 467
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.55 × 461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3194
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 302
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5596
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Monitor the account for the AOT trading bot on the IC Markets SC server.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
7%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
100%
14
100%
52%
n/a
14.03
USD
USD
3%
1:100