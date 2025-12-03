СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TTS Novry Simanjuntak 20K Finex
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak 20K Finex

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
54 (77.14%)
Убыточных трейдов:
16 (22.86%)
Лучший трейд:
300.95 USD
Худший трейд:
-254.50 USD
Общая прибыль:
4 185.07 USD (107 185 pips)
Общий убыток:
-1 456.18 USD (32 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 152.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 152.72 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
60.04%
Макс. загрузка депозита:
1.48%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.09
Длинных трейдов:
70 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
38.98 USD
Средняя прибыль:
77.50 USD
Средний убыток:
-91.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-324.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.85 USD (2)
Прирост в месяц:
13.66%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
448.09 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.17% (447.95 USD)
По эквити:
2.70% (547.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +300.95 USD
Худший трейд: -255 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 152.72 USD
Макс. убыток в серии: -324.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
