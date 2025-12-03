- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
54 (77.14%)
Убыточных трейдов:
16 (22.86%)
Лучший трейд:
300.95 USD
Худший трейд:
-254.50 USD
Общая прибыль:
4 185.07 USD (107 185 pips)
Общий убыток:
-1 456.18 USD (32 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 152.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 152.72 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
60.04%
Макс. загрузка депозита:
1.48%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.09
Длинных трейдов:
70 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
38.98 USD
Средняя прибыль:
77.50 USD
Средний убыток:
-91.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-324.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-447.85 USD (2)
Прирост в месяц:
13.66%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
448.09 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.17% (447.95 USD)
По эквити:
2.70% (547.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +300.95 USD
Худший трейд: -255 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 152.72 USD
Макс. убыток в серии: -324.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
4
32%
70
77%
60%
2.87
38.98
USD
USD
3%
1:500