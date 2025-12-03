- 자본
- 축소
트레이드:
79
이익 거래:
63 (79.74%)
손실 거래:
16 (20.25%)
최고의 거래:
300.95 USD
최악의 거래:
-254.50 USD
총 수익:
4 810.86 USD (129 044 pips)
총 손실:
-1 456.58 USD (32 777 pips)
연속 최대 이익:
21 (1 152.72 USD)
연속 최대 이익:
1 152.72 USD (21)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
55.46%
최대 입금량:
1.48%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
7.49
롱(주식매수):
79 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.30
기대수익:
42.46 USD
평균 이익:
76.36 USD
평균 손실:
-91.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-324.26 USD)
연속 최대 손실:
-447.85 USD (2)
월별 성장률:
15.66%
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.30 USD
최대한의:
448.09 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.17% (447.95 USD)
자본금별:
2.70% (547.31 USD)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
5
30%
79
79%
55%
3.30
42.46
USD
USD
3%
1:500