Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
59 (78.66%)
Transacciones Irrentables:
16 (21.33%)
Mejor transacción:
300.95 USD
Peor transacción:
-254.50 USD
Beneficio Bruto:
4 463.51 USD (115 253 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 456.24 USD (32 777 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1 152.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 152.72 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
64.45%
Carga máxima del depósito:
1.48%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
6.71
Transacciones Largas:
75 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.07
Beneficio Esperado:
40.10 USD
Beneficio medio:
75.65 USD
Pérdidas medias:
-91.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-324.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-447.85 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.05%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.30 USD
Máxima:
448.09 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.17% (447.95 USD)
De fondos:
2.70% (547.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +300.95 USD
Peor transacción: -255 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 152.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -324.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
15%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
4
30%
75
78%
64%
3.06
40.10
USD
USD
3%
1:500