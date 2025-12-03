- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
59 (78.66%)
Negociações com perda:
16 (21.33%)
Melhor negociação:
300.95 USD
Pior negociação:
-254.50 USD
Lucro bruto:
4 463.51 USD (115 253 pips)
Perda bruta:
-1 456.24 USD (32 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 152.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 152.72 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
64.45%
Depósito máximo carregado:
1.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
6.71
Negociações longas:
75 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.07
Valor esperado:
40.10 USD
Lucro médio:
75.65 USD
Perda média:
-91.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-324.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-447.85 USD (2)
Crescimento mensal:
15.05%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.30 USD
Máximo:
448.09 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.17% (447.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (547.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +300.95 USD
Pior negociação: -255 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 152.72 USD
Máxima perda consecutiva: -324.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
4
30%
75
78%
64%
3.06
40.10
USD
USD
3%
1:500