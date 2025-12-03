- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
59 (78.66%)
損失トレード:
16 (21.33%)
ベストトレード:
300.95 USD
最悪のトレード:
-254.50 USD
総利益:
4 463.51 USD (115 253 pips)
総損失:
-1 456.24 USD (32 777 pips)
最大連続の勝ち:
21 (1 152.72 USD)
最大連続利益:
1 152.72 USD (21)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
64.45%
最大入金額:
1.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
6.71
長いトレード:
75 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.07
期待されたペイオフ:
40.10 USD
平均利益:
75.65 USD
平均損失:
-91.01 USD
最大連続の負け:
3 (-324.26 USD)
最大連続損失:
-447.85 USD (2)
月間成長:
15.05%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.30 USD
最大の:
448.09 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.17% (447.95 USD)
エクイティによる:
2.70% (547.31 USD)
配布
シンボル
ディール
Sell
Buy
XAUUSD
75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
XAUUSD
3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
XAUUSD
82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +300.95 USD
最悪のトレード: -255 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 152.72 USD
最大連続損失: -324.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
