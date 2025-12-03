SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TTS Novry Simanjuntak 20K Finex
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak 20K Finex

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
75
Gewinntrades:
59 (78.66%)
Verlusttrades:
16 (21.33%)
Bester Trade:
300.95 USD
Schlechtester Trade:
-254.50 USD
Bruttoprofit:
4 463.51 USD (115 253 pips)
Bruttoverlust:
-1 456.24 USD (32 777 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (1 152.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 152.72 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
64.45%
Max deposit load:
1.48%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
6.71
Long-Positionen:
75 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.07
Mathematische Gewinnerwartung:
40.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
75.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-324.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-447.85 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.05%
Algo-Trading:
30%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 USD
Maximaler:
448.09 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.17% (447.95 USD)
Kapital:
2.70% (547.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +300.95 USD
Schlechtester Trade: -255 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 152.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -324.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
