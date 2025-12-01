- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
18 (81.81%)
Убыточных трейдов:
4 (18.18%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-10.14 USD
Общая прибыль:
27.13 USD (3 636 pips)
Общий убыток:
-24.54 USD (3 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (13.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.92 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
91.54%
Макс. загрузка депозита:
29.68%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
9 (40.91%)
Коротких трейдов:
13 (59.09%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-6.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.14 USD (1)
Прирост в месяц:
4.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.06 USD
Максимальная:
18.97 USD (31.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (18.97 USD)
По эквити:
38.88% (18.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-6
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|-7
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|CHFJPY
|4
|GBPAUD
|-10
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|3
|CADCHF
|0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|608
|USDJPY
|363
|EURAUD
|-865
|EURCAD
|772
|AUDCHF
|-549
|NZDJPY
|188
|EURUSD
|115
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|701
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCHF
|143
|CADJPY
|209
|USDCHF
|236
|CADCHF
|36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.92 USD
Макс. убыток в серии: -10.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
55
USD
USD
3
0%
22
81%
92%
1.10
0.12
USD
USD
39%
1:500