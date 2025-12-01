СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Saifulnizam b Arifin 505079
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
18 (81.81%)
Убыточных трейдов:
4 (18.18%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-10.14 USD
Общая прибыль:
27.13 USD (3 636 pips)
Общий убыток:
-24.54 USD (3 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (13.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.92 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
91.54%
Макс. загрузка депозита:
29.68%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
9 (40.91%)
Коротких трейдов:
13 (59.09%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-6.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.14 USD (1)
Прирост в месяц:
4.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.06 USD
Максимальная:
18.97 USD (31.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (18.97 USD)
По эквити:
38.88% (18.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
GBPAUD -10
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
GBPAUD -1.5K
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.92 USD
Макс. убыток в серии: -10.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Saifulnizam b Arifin 505079
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
55
USD
3
0%
22
81%
92%
1.10
0.12
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.