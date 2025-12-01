- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
18 (78.26%)
亏损交易:
5 (21.74%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-10.14 USD
毛利:
27.13 USD (3 636 pips)
毛利亏损:
-25.42 USD (3 246 pips)
最大连续赢利:
9 (13.92 USD)
最大连续盈利:
13.92 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
92.66%
最大入金加载:
29.68%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.09
长期交易:
9 (39.13%)
短期交易:
14 (60.87%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
2 (-1.15 USD)
最大连续亏损:
-10.14 USD (1)
每月增长:
3.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.06 USD
最大值:
18.97 USD (31.39%)
相对跌幅:
结余:
31.39% (18.97 USD)
净值:
38.88% (18.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-6
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|-7
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|CHFJPY
|4
|GBPAUD
|-10
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|3
|CADCHF
|0
|XAUUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|608
|USDJPY
|363
|EURAUD
|-865
|EURCAD
|772
|AUDCHF
|-549
|NZDJPY
|188
|EURUSD
|115
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|701
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCHF
|143
|CADJPY
|209
|USDCHF
|236
|CADCHF
|36
|XAUUSD
|-44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.92 USD
最大连续亏损: -1.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
