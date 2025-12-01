信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Saifulnizam b Arifin 505079
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 3%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
18 (78.26%)
亏损交易:
5 (21.74%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-10.14 USD
毛利:
27.13 USD (3 636 pips)
毛利亏损:
-25.42 USD (3 246 pips)
最大连续赢利:
9 (13.92 USD)
最大连续盈利:
13.92 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
92.66%
最大入金加载:
29.68%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.09
长期交易:
9 (39.13%)
短期交易:
14 (60.87%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
2 (-1.15 USD)
最大连续亏损:
-10.14 USD (1)
每月增长:
3.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.06 USD
最大值:
18.97 USD (31.39%)
相对跌幅:
结余:
31.39% (18.97 USD)
净值:
38.88% (18.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
GBPAUD -10
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
XAUUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
GBPAUD -1.5K
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
XAUUSD -44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.92 USD
最大连续亏损: -1.15 USD

没有评论
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
