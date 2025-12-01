- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
18 (78.26%)
損失トレード:
5 (21.74%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-10.14 USD
総利益:
27.13 USD (3 636 pips)
総損失:
-25.42 USD (3 246 pips)
最大連続の勝ち:
9 (13.92 USD)
最大連続利益:
13.92 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
92.66%
最大入金額:
29.68%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
9 (39.13%)
短いトレード:
14 (60.87%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
1.51 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
2 (-1.15 USD)
最大連続損失:
-10.14 USD (1)
月間成長:
3.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.06 USD
最大の:
18.97 USD (31.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.39% (18.97 USD)
エクイティによる:
38.88% (18.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|XAUUSD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-6
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|-7
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|CHFJPY
|4
|GBPAUD
|-10
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|3
|CADCHF
|0
|XAUUSD
|-1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|608
|USDJPY
|363
|EURAUD
|-865
|EURCAD
|772
|AUDCHF
|-549
|NZDJPY
|188
|EURUSD
|115
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|701
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCHF
|143
|CADJPY
|209
|USDCHF
|236
|CADCHF
|36
|XAUUSD
|-44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.92 USD
最大連続損失: -1.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
54
USD
USD
4
0%
23
78%
93%
1.06
0.07
USD
USD
39%
1:500