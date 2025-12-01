シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Saifulnizam b Arifin 505079
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
18 (78.26%)
損失トレード:
5 (21.74%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-10.14 USD
総利益:
27.13 USD (3 636 pips)
総損失:
-25.42 USD (3 246 pips)
最大連続の勝ち:
9 (13.92 USD)
最大連続利益:
13.92 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
92.66%
最大入金額:
29.68%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
9 (39.13%)
短いトレード:
14 (60.87%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
1.51 USD
平均損失:
-5.08 USD
最大連続の負け:
2 (-1.15 USD)
最大連続損失:
-10.14 USD (1)
月間成長:
3.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.06 USD
最大の:
18.97 USD (31.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.39% (18.97 USD)
エクイティによる:
38.88% (18.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
GBPAUD -10
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
XAUUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
GBPAUD -1.5K
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
XAUUSD -44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.92 USD
最大連続損失: -1.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Saifulnizam b Arifin 505079
30 USD/月
3%
0
0
USD
54
USD
4
0%
23
78%
93%
1.06
0.07
USD
39%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください