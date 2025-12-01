SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Saifulnizam b Arifin 505079
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
20 (80.00%)
Verlusttrades:
5 (20.00%)
Bester Trade:
4.49 USD
Schlechtester Trade:
-10.14 USD
Bruttoprofit:
34.00 USD (4 746 pips)
Bruttoverlust:
-25.42 USD (3 246 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (13.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.92 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
92.66%
Max deposit load:
29.68%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
11 (44.00%)
Short-Positionen:
14 (56.00%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
16.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.06 USD
Maximaler:
18.97 USD (31.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.39% (18.97 USD)
Kapital:
38.88% (18.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
GBPAUD 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
XAUUSD 1
GBPNZD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
GBPAUD -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
XAUUSD -1
GBPNZD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
GBPAUD -1.1K
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
XAUUSD -44
GBPNZD 638
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.49 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AuricInternationalMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Saifulnizam b Arifin 505079
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
61
USD
4
0%
25
80%
93%
1.33
0.34
USD
39%
1:500
Kopieren

