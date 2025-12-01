SeñalesSecciones
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
18 (78.26%)
Transacciones Irrentables:
5 (21.74%)
Mejor transacción:
4.49 USD
Peor transacción:
-10.14 USD
Beneficio Bruto:
27.13 USD (3 636 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.42 USD (3 246 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (13.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.92 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
92.66%
Carga máxima del depósito:
29.68%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
9 (39.13%)
Transacciones Cortas:
14 (60.87%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
1.51 USD
Pérdidas medias:
-5.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.06 USD
Máxima:
18.97 USD (31.39%)
Reducción relativa:
De balance:
31.39% (18.97 USD)
De fondos:
38.88% (18.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
GBPAUD -10
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
XAUUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
GBPAUD -1.5K
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
XAUUSD -44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.49 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AuricInternationalMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.26 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
