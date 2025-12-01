SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Saifulnizam b Arifin 505079
Mohd Sauff Bin Zabidi

Saifulnizam b Arifin 505079

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
18 (78.26%)
Negociações com perda:
5 (21.74%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-10.14 USD
Lucro bruto:
27.13 USD (3 636 pips)
Perda bruta:
-25.42 USD (3 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (13.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.92 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
92.66%
Depósito máximo carregado:
29.68%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
9 (39.13%)
Negociações curtas:
14 (60.87%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
1.51 USD
Perda média:
-5.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.14 USD (1)
Crescimento mensal:
3.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.06 USD
Máximo:
18.97 USD (31.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (18.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.88% (18.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 3
USDJPY 3
EURAUD 3
EURCAD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
USDCHF 1
CADCHF 1
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 4
USDJPY 2
EURAUD -6
EURCAD 6
AUDCHF -7
NZDJPY 1
EURUSD 1
AUDCAD 0
CHFJPY 4
GBPAUD -10
EURCHF 2
CADJPY 1
USDCHF 3
CADCHF 0
XAUUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 608
USDJPY 363
EURAUD -865
EURCAD 772
AUDCHF -549
NZDJPY 188
EURUSD 115
AUDCAD 4
CHFJPY 701
GBPAUD -1.5K
EURCHF 143
CADJPY 209
USDCHF 236
CADCHF 36
XAUUSD -44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.49 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Saifulnizam b Arifin 505079
30 USD por mês
3%
0
0
USD
54
USD
4
0%
23
78%
93%
1.06
0.07
USD
39%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.