Negociações:
23
Negociações com lucro:
18 (78.26%)
Negociações com perda:
5 (21.74%)
Melhor negociação:
4.49 USD
Pior negociação:
-10.14 USD
Lucro bruto:
27.13 USD (3 636 pips)
Perda bruta:
-25.42 USD (3 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (13.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.92 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
92.66%
Depósito máximo carregado:
29.68%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
9 (39.13%)
Negociações curtas:
14 (60.87%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
1.51 USD
Perda média:
-5.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.14 USD (1)
Crescimento mensal:
3.26%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.06 USD
Máximo:
18.97 USD (31.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (18.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.88% (18.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-6
|EURCAD
|6
|AUDCHF
|-7
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|CHFJPY
|4
|GBPAUD
|-10
|EURCHF
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|3
|CADCHF
|0
|XAUUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|608
|USDJPY
|363
|EURAUD
|-865
|EURCAD
|772
|AUDCHF
|-549
|NZDJPY
|188
|EURUSD
|115
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|701
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCHF
|143
|CADJPY
|209
|USDCHF
|236
|CADCHF
|36
|XAUUSD
|-44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.49 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.92 USD
Máxima perda consecutiva: -1.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
