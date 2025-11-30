- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
110 (51.40%)
Убыточных трейдов:
104 (48.60%)
Лучший трейд:
125.00 USD
Худший трейд:
-36.58 USD
Общая прибыль:
1 574.42 USD (76 283 pips)
Общий убыток:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (133.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.80%
Макс. загрузка депозита:
29.76%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
161 (75.23%)
Коротких трейдов:
53 (24.77%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
14.31 USD
Средний убыток:
-11.93 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-266.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-266.95 USD (15)
Прирост в месяц:
24.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.95 USD
Максимальная:
416.94 USD (32.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.02% (266.53 USD)
По эквити:
18.85% (88.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|333
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.00 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +133.69 USD
Макс. убыток в серии: -266.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
883
USD
USD
6
0%
214
51%
11%
1.26
1.56
USD
USD
45%
1:500