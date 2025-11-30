СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Student Project Andre Wiguna
Andree Joeventus

Student Project Andre Wiguna

Andree Joeventus
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 61%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
110 (51.40%)
Убыточных трейдов:
104 (48.60%)
Лучший трейд:
125.00 USD
Худший трейд:
-36.58 USD
Общая прибыль:
1 574.42 USD (76 283 pips)
Общий убыток:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (133.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
10.80%
Макс. загрузка депозита:
29.76%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
161 (75.23%)
Коротких трейдов:
53 (24.77%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
14.31 USD
Средний убыток:
-11.93 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-266.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-266.95 USD (15)
Прирост в месяц:
24.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
224.95 USD
Максимальная:
416.94 USD (32.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.02% (266.53 USD)
По эквити:
18.85% (88.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 333
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.00 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +133.69 USD
Макс. убыток в серии: -266.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 01:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
