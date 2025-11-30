SignaleKategorien
Andree Joeventus

Student Project Andre Wiguna

Andree Joeventus
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 80%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
112 (51.85%)
Verlusttrades:
104 (48.15%)
Bester Trade:
125.00 USD
Schlechtester Trade:
-36.58 USD
Bruttoprofit:
1 678.70 USD (81 495 pips)
Bruttoverlust:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (133.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.74 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
10.80%
Max deposit load:
29.76%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
163 (75.46%)
Short-Positionen:
53 (24.54%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-266.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-266.95 USD (15)
Wachstum pro Monat :
38.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
224.95 USD
Maximaler:
416.94 USD (32.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.02% (266.53 USD)
Kapital:
18.85% (88.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 438
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +125.00 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -266.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 01:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 14:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
