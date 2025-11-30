- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
112 (51.85%)
Negociações com perda:
104 (48.15%)
Melhor negociação:
125.00 USD
Pior negociação:
-36.58 USD
Lucro bruto:
1 678.70 USD (81 495 pips)
Perda bruta:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (133.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.74 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
10.80%
Depósito máximo carregado:
29.76%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
163 (75.46%)
Negociações curtas:
53 (24.54%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
14.99 USD
Perda média:
-11.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-266.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-266.95 USD (15)
Crescimento mensal:
38.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
224.95 USD
Máximo:
416.94 USD (32.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.02% (266.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.85% (88.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|438
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +125.00 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +133.69 USD
Máxima perda consecutiva: -266.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
6
0%
216
51%
11%
1.35
2.03
USD
USD
45%
1:500