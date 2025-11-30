- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
112 (51.85%)
損失トレード:
104 (48.15%)
ベストトレード:
125.00 USD
最悪のトレード:
-36.58 USD
総利益:
1 678.70 USD (81 495 pips)
総損失:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
最大連続の勝ち:
15 (133.69 USD)
最大連続利益:
278.74 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
10.80%
最大入金額:
29.76%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
163 (75.46%)
短いトレード:
53 (24.54%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
14.99 USD
平均損失:
-11.93 USD
最大連続の負け:
15 (-266.95 USD)
最大連続損失:
-266.95 USD (15)
月間成長:
38.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
224.95 USD
最大の:
416.94 USD (32.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.02% (266.53 USD)
エクイティによる:
18.85% (88.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|438
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +125.00 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +133.69 USD
最大連続損失: -266.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
80%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
6
0%
216
51%
11%
1.35
2.03
USD
USD
45%
1:500