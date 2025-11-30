- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
214
盈利交易:
110 (51.40%)
亏损交易:
104 (48.60%)
最好交易:
125.00 USD
最差交易:
-36.58 USD
毛利:
1 574.42 USD (76 283 pips)
毛利亏损:
-1 241.14 USD (65 392 pips)
最大连续赢利:
15 (133.69 USD)
最大连续盈利:
278.74 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
10.80%
最大入金加载:
29.76%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.80
长期交易:
161 (75.23%)
短期交易:
53 (24.77%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
14.31 USD
平均损失:
-11.93 USD
最大连续失误:
15 (-266.95 USD)
最大连续亏损:
-266.95 USD (15)
每月增长:
24.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
224.95 USD
最大值:
416.94 USD (32.08%)
相对跌幅:
结余:
45.02% (266.53 USD)
净值:
18.85% (88.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|333
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.00 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +133.69 USD
最大连续亏损: -266.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
61%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
6
0%
214
51%
11%
1.26
1.56
USD
USD
45%
1:500