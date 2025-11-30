- 자본
- 축소
트레이드:
221
이익 거래:
116 (52.48%)
손실 거래:
105 (47.51%)
최고의 거래:
125.00 USD
최악의 거래:
-36.58 USD
총 수익:
1 696.99 USD (82 437 pips)
총 손실:
-1 242.98 USD (65 484 pips)
연속 최대 이익:
15 (133.69 USD)
연속 최대 이익:
278.74 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
10.80%
최대 입금량:
29.76%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
47 분
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
168 (76.02%)
숏(주식차입매도):
53 (23.98%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
14.63 USD
평균 손실:
-11.84 USD
연속 최대 손실:
15 (-266.95 USD)
연속 최대 손실:
-266.95 USD (15)
월별 성장률:
41.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
224.95 USD
최대한의:
416.94 USD (32.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.02% (266.53 USD)
자본금별:
18.85% (88.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|221
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|454
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
83%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
0%
221
52%
11%
1.36
2.05
USD
USD
45%
1:500