- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
59 (83.09%)
Убыточных трейдов:
12 (16.90%)
Лучший трейд:
16.23 GBP
Худший трейд:
-7.33 GBP
Общая прибыль:
55.09 GBP (5 489 pips)
Общий убыток:
-29.13 GBP (3 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (9.19 GBP)
Макс. прибыль в серии:
17.78 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
72.75%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.56
Длинных трейдов:
36 (50.70%)
Коротких трейдов:
35 (49.30%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.37 GBP
Средняя прибыль:
0.93 GBP
Средний убыток:
-2.43 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.46 GBP)
Макс. убыток в серии:
-16.46 GBP (3)
Прирост в месяц:
2.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.65 GBP
Максимальная:
16.61 GBP (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.63% (16.54 GBP)
По эквити:
3.59% (36.29 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|12
|GBPCHF
|11
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|5
|GBPCHF
|6
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|2
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|712
|AUDNZD
|783
|AUDCAD
|769
|GBPCHF
|-1.1K
|GBPUSD
|248
|USDCAD
|308
|EURGBP
|338
|NZDUSD
|196
|EURUSD
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.23 GBP
Худший трейд: -7 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.19 GBP
Макс. убыток в серии: -16.46 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.39 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 139
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3866
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Нет отзывов
